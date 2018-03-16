Wizz Air будет ежедневно летать в Варшаву из Киева

16 марта 2018, 12:45

С 25 марта 2018 рейсы Киев-Варшава лоу-кост Wizz Air станут ежедневными.

Полеты на ежедневной основе будут выполняться благодаря запуску четырех дополнительных рейсов в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям. Согласно расписанию, сейчас авиаперевозчик летает между столицами Украины и Польши три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы между киевским аэропортом Жуляны и аэропортом Шопена в Варшаве открыты с 1 июля 2017 года.

Вылет из Варшавы в 08:00, прилет в Киев в 10:30. Назад самолет будет возвращаться в 11:00 с прибытием в Варшаву в 11:30. По итогам 2017 венгерский авиаперевозчик Wizz Air увеличил перевозки пассажиров на украинских маршрутах на 64% до 685 000 человек.





