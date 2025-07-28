Wizz Air відкриває 11 нових напрямків з Польщі

28 июля 2025, 18:15

Після 13-річної перерви угорський лоукостер Wizz Air знову здійснюватиме рейси з аеропорту Варшава-Модлін.

Уже з грудня 2025 року пасажири зможуть подорожувати до 11 нових європейських міст — від Італії до Кіпру.

Нові напрямки:

• Італія: Мілан-Бергамо, Альгеро, Бріндізі, Палермо

• Греція: Афіни

• Іспанія: Барселона

• Норвегія: Берген

• Мальта: Валлетта

• Болгарія: Софія

• Кіпр: Пафос

• Молдова: Кишинів



У Модліні буде розміщено два нові літаки Airbus Neo, що дозволить забезпечити регулярне авіасполучення за цими маршрутами.