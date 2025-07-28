Wizz Air відкриває 11 нових напрямків з Польщі

Після 13-річної перерви угорський лоукостер Wizz Air знову здійснюватиме рейси з аеропорту Варшава-Модлін.
Уже з грудня 2025 року пасажири зможуть подорожувати до 11 нових європейських міст — від Італії до Кіпру.
Нові напрямки:
• Італія: Мілан-Бергамо, Альгеро, Бріндізі, Палермо
• Греція: Афіни
• Іспанія: Барселона
• Норвегія: Берген
• Мальта: Валлетта
• Болгарія: Софія
• Кіпр: Пафос
• Молдова: Кишинів
У Модліні буде розміщено два нові літаки Airbus Neo, що дозволить забезпечити регулярне авіасполучення за цими маршрутами.