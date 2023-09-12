Ryanair скасовує 20% рейсів з польського аеропорту Модлін через нові тарифи

12 сентября 2023, 16:15

З 10 жовтня аеропорт Модлін під Варшавою підвищує тарифи на обслуговування рейсів. У зв’язку з цим бюджетна авіакомпанія Ryanair, яка є тут домінуючим перевізником, оголосила про скасування 20% рейсів.ㅤㅤ

Авіакомпанія перенесе літаки до Лодзі, Любліна та варшавського аеропорту імені Шопена. З Модліна будуть скасовані рейси до Белфаста, Бристоля, Манчестера, Кельна, Каунаса та Пізи.ㅤКлючові маршрути, такі як до Лондона, Стокгольма, Дубліна, Відня, Мілана, Парижа та Брюсселя, будуть збережені.ㅤЗміни торкнуться осінньо-зимового розкладу Ryanair.