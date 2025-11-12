У Європі зібрали авіалайнер для наддалеких рейсів, до 22 годин

12 ноября 2025, 8:45

Австралійська авіакомпанія зробила вирішальний крок до втілення свого амбітного проєкту Sunrise, метою якого є запуск прямих безпересадочних рейсів з Австралії до Лондона і Нью-Йорка.

На заводі у французькій Тулузі зібрали перший літак програми – гігантський Airbus A350-1000ULR.Авіалайнер стане найбільш довгомагістральним пасажирським літаком в історії компанії. Передбачається, що він зможе провести в повітрі до 22 годин. Для цього на літак встановили додатковий центральний паливний бак об'ємом 20 000 літрів.