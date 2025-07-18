Ryanair збільшить кількість рейсів з Польщі

18 июля 2025, 15:45

Минулого тижня Ryanair підписав угоду з варшавським аеропортом Модлін, яка передбачає збільшення кількості рейсів та пасажиромісткості перевізника у варшавському аеропорту з 1,5 мільйона на рік до 5 мільйонів у 2030 році.

«Наразі ми ведемо переговори з кількома польськими аеропортами [щоб збільшити кількість рейсів та пасажирів] влітку 2026 року. Ми очікуємо оголосити у вересні або жовтні цього року […] плани розвитку щонайменше трьох наших великих польських баз — Кракова, Гданська та Вроцлава. Крім того, ми також побачимо зростання в Модліні у 2026 році», - сказав О’Лірі.Він зазначив, що найбільшою базою авіакомпанії в Польщі наразі є Краків, де вона експлуатує 12 літаків.