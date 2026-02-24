Ryanair запускає рекордну кількість рейсів до ще однієї приморської країни

24 февраля 2026, 8:15

Авіакомпанія Ryanair оголосила про свій найбільший літній графік польотів до Хорватії на 2026 рік — це новий рекорд для компанії.

Що планують:

• 9 базованих літаків у семи аеропортах Хорватії.

• 118 маршрутів (в тому числі два нові — з Дубровника до Будапешта та Гданська).

• Понад 850 рейсів на тиждень.

• Очікується 4,3 мільйона місць (+5% до попереднього сезону) і підтримка понад 3500 робочих місць.



Щоб відзначити це, Ryanair запускає розпродаж квитків від €29,99 у застосунку — але тільки три дні.



Це велика новина для мандрівників, які планують літній відпочинок на морі, адже вибір напрямків і рейсів стає ще ширшим.