Ryanair запускає рекордну кількість рейсів до ще однієї приморської країни

Авіакомпанія Ryanair оголосила про свій найбільший літній графік польотів до Хорватії на 2026 рік — це новий рекорд для компанії.
Що планують:
• 9 базованих літаків у семи аеропортах Хорватії.
• 118 маршрутів (в тому числі два нові — з Дубровника до Будапешта та Гданська).
• Понад 850 рейсів на тиждень.
• Очікується 4,3 мільйона місць (+5% до попереднього сезону) і підтримка понад 3500 робочих місць.
Щоб відзначити це, Ryanair запускає розпродаж квитків від €29,99 у застосунку — але тільки три дні.
Це велика новина для мандрівників, які планують літній відпочинок на морі, адже вибір напрямків і рейсів стає ще ширшим.