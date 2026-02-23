Як повідомив Reuters заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян, експортний потенціал України на 2026 рік оцінюється у "кілька мільярдів доларів", враховуючи готову продукцію, запчастини, компоненти та сервісні послуги.
Це стало можливим після того, як держава дозволила перші продажі оборонної продукції за кордон.
23 февраля 2026, 18:45
Україна у 2026 році може продати зброї на кілька мільярдів доларів, - РНБО
