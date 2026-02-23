Пекін виготовляє атомні човни швидше за США

23 февраля 2026, 15:45

За оцінками IISS, у 2021–2025 роках Китай різко підняв темп спуску на воду атомних підводних човнів і вперше обігнав США одночасно за кількістю нових корпусів і сумарним тоннажем.

Ключова “тривожна” лінія — не стільки разові технологічні сюрпризи, скільки серійність: паралельно з ПЛАРБ типу 094 (морська компонента ядерної тріади) нарощується випуск ударних човнів типу 093B, а модернізація виробничої бази в Хулудао підказує, що ставка робиться на стабільний ритм «корпус за корпусом». При цьому навіть американські оцінки визнають, що 093B уже запускався серіями, а 096 розглядається як наступний крок у SSBN-лінійці.Водночас “якісний розрив” нікуди не зник: головне обмеження КНР — акустика/скритність, що звужує географію безпечного патрулювання й підштовхує до логіки бастіонів (прикриті райони під власною ППО/ППО-С/ПЛО).І тут вступає в гру JL-3: більша дальність ракети зменшує потребу виходити в ризиковані райони океану, дозволяючи тримати загрозу з більш контрольованих акваторій.Китай будує серійну підводну силу, де промисловий темп + достатня боєздатність + бастіонна тактика поступово з’їдають перевагу якості. У такій моделі навіть неідеальна скритність перестає бути фатальною — її компенсують кількістю, ритмом і правильною географією застосування.