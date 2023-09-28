28 сентября 2023, 10:45

Хмельницьку атомну електростанцію використали для ворожої ІПСО

Російські пропагандисти вчергове “розганяють” інформаційно-психологічну операцію. Кажуть, ніби ЗСУ почали складувати озброєння на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях.


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