24 июня 2024, 9:45

Говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки зарано, — Міненерго

"Зараз у нас йде й ремонтна кампанія на атомних енергоблоках. Але звичайно ситуація може змінюватися щодня і після кожної атаки", - сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.


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