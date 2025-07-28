РФ ввела в стрій новий атомний підводний ракетоносій

28 июля 2025, 15:15

24 липня РФ офіційно ввела в стрій п’ятий атомний підводний ракетоносій проєкту 955А «Борей-А» — «Князь Пожарський».



Це четвертий серійний човен модернізованої лінійки та вже 142-а атомна субмарина, побудована на «Севмаші». Його озброєння — 16 МБР «Булава» та торпедні апарати 533 мм.

Проєкт відзначається зменшеною шумністю та оновленою геометрією корпусу, що підвищує скритність. До кінця 2020-х років йому мають на зміну прийти човни «Борей-АМ» — ще більш модернізовані носії.Поточне введення на озброєння слід розглядати в контексті ядерного балансу: «Князь Пожарський» — це не лише демонстрація виробничої спроможності, а й маркер того, що РФ системно оновлює склад сил стратегічного стримування. Водночас, цикл побудови триває близько 7 років, що обмежує темпи модернізації. Для Північного флоту планується 4 одиниці «Бореїв», для Тихоокеанського — щонайменше 2.Підводні ракетоносці — останній рубіж, де Кремль намагається утримати ілюзію стратегічної рівноваги зі США та КНР. Але швидкість старіння флоту — значно вища за темпи введення нових одиниць.