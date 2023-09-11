КНДР спустила на воду новий атомний підводний човен

11 сентября 2023, 14:15

За словами північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, він буде готовий до нанесення "як превентивних, так і ударів у відповідь" і призначений для протидії американському і південнокорейському "флотам вторгнення".

АПЧ, ймовірно, зможе нести ядерні балістичні ракети підводних човнів (БРПЛ) і ракети менших розмірів.



Лідер КНДР у своїй промові в середу анонсував план модернізації існуючих підводних човнів середнього розміру в наступальні, оснащені тактичною ядерною зброєю.



«Тож наскільки погано вам зараз, коли ви зіткнулися з тим, чого найбільше боялися і сподівалися, що це не станеться?», - заявив диктатор, коментуючи статті ЗМІ про запуски БРПЛ.