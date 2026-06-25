КНДР вводить перший есмінець

25 июня 2026, 12:15

23 червня 2026 року Кім Чен Ин прийняв участь у церемонії введення в дію першого есмінця КНДР "Чхве Хьон" водотоннажністю 5 000 т у порту Нампхо.



Корабель озброєний зенітними та протикорабельними ракетами, а також ядерно-здатними балістичними і крилатими ракетами.

Головна теза Кіма — не про сам корабель, а про доктрину: ядерне озброєння флоту стане "докорінною зміною в захисті морського суверенітету, якої не вдавалось досягти протягом півстоліття". Тобто КНДР офіційно переходить від берегової оборони до концепції морського ядерного стримування — флот із засобу захисту узбережжя перетворюється на носій стратегічної зброї.За відкритими аналізами супутникових знімків, "Чхве Хьон" несе 74 осередки ВПУ різних розмірів — 32 малих, 12 середніх, 20 великих і 10 надвеликих, — де великі та надвеликі здатні вміщувати крилаті й балістичні ракети. Додатково встановлені чотири турельні чотириосередкові пускові Pulsae-4 і два блоки протикорабельних крилатих ракет. Інтегрована "Пантсір-МЕ" і два АК-630 закривають ближній ешелон ППО. Це значно насиченіше озброєння, ніж у будь-якого попереднього корабля.Кім оголосив плани будувати по два таких кораблі або більших на рік — включно з крейсером водотоннажністю близько 10 000 т. Але аварія "Кан Гона" і закрита суднобудівна інфраструктура під захисними навісами в Нампхо ставлять серйозні питання щодо реального темпу: заявити дві одиниці на рік і реалізувати це з однією верф'ю, яка досі не закрила аварію першого серійного корпусу, — різні речі.