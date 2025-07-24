КНДР запускає будівництво третього есмінця

24 июля 2025, 9:45

21 липня на суднобудівному підприємстві в портовому місті Нампхо відбулося офіційне зібрання з нагоди старту будівництва третього есмінця класу «Чхве Хьон» для ВМС КНДР.

За даними з відкритих джерел, корабель планують завершити до 10 жовтня 2026 року — до 81‑ї річниці заснування Трудової партії Кореї. Це вже третє бойове судно цього класу, що послідовно просувається як елемент стратегічного оновлення Північнокорейського флоту.



Будівництво корабля обрано як ювілейний проєкт — це типовий підхід для режиму Кім Чен Ина, де будь-який великий інфраструктурний чи оборонний проєкт має бути синхронізований із важливими ідеологічними датами. У випадку з класом «Чхве Хьон» йдеться не лише про показ сили — це також демонстрація спроможності ВПК КНДР реалізовувати серійні проєкти під дією санкцій, нестачі імпортних компонентів і в умовах майже повної ізоляції.



І хоча офіційні характеристики есмінця не розкриваються, за супутниковими знімками та оцінками аналітиків, судна цього класу мають водотоннажність до 4000 тонн, універсальні пускові установки, засоби ППО ближньої дії та, ймовірно, здатність нести крилаті або гіперзвукові ракети на базі KN-23/KN-24. Таким чином, у випадку збереження темпів будівництва, до кінця 2026 року КНДР отримає вже третій багатофункціональний бойовий корабель із потенціалом проекції сили в Жовтому та Японському морях.

Політично це також сигнал для Південної Кореї, Японії та США. На тлі активізації американо-південнокорейських морських навчань, Пхеньян демонструє готовність симетрично відповідати не лише ракетами, а й морськими платформами. З огляду на ймовірну участь інженерів із РФ та Ірану в технологічному супроводі проєкту, він може бути частиною ширшого військово-промислового обміну між країнами «ізгоями».