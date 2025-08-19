Третій армійський корпус отримав від Києва 6 тисяч дронів, - Кличко

19 августа 2025, 8:45

Бійці Третього армійського корпусу ЗСУ отримали від громади Києва ще 6 тисяч дронів різного типу. Частину з них передадуть Третій штурмовій бригаді.

З початку 2025 року Київ виділив 400 млн грн для 3 штурмової бригади. Цієї зими столиця передала сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами. А минулого року 3 штурмова отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux.Загалом у 2025-му році на підтримку ЗСУ Київрада спрямувала вже 6 млрд грн. Бійцям різних бригад Київ відправив на фронт понад 40 000 БпЛА, повідомив мер Києва Віталій Кличко.