На концерті alyona alyona в Нідерландах задонатили фальшиві гривні

16 августа 2024, 10:45

Українська артистка alyona alyona відкрила збір на допомогу 95-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ на 2 мобільні РЕБ для встановлення на тягачі.

Нещодавно вона відвідала місто Венло в Нідерландах з концертом, вхід на який був безкоштовним для місцевих жителів.Реп-виконавиця виклала сторіс в instagram про цю подію, в якому поділилася радістю з цього приводу. Проте у відповідь один з українців, який був на концерті, написав, що це несправжні гривні.

"Тоді я дістала цю жменю гривень, розгорнула її, і виявилось, що це дійсно сувеніри. Я зазвичай довіряю людям, і мені було так сумно, що деякі українці за кордоном дозволяють собі такі жарти в той час, коли зовсім не смішно хлопцям і дівчатам на передовій", - зазначила alyona alyona.



Вона попросила всіх підтримати її збір, а також додала, що 7 тис. грн замість тих, що виявилися не справжніми, покладе сама.