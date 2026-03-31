Запаси газу в Європі впали до критичного рівня

31 марта 2026, 12:45

Запаси природного газу в Європі стрімко скорочуються.



Найгірша ситуація в Нідерландах, де підземні сховища заповнені лише на 5,85% — це найнижчий показник за щонайменше десять років.

У Німеччині та Франції рівень заповнення становить приблизно 22%, а середній показник по Євросоюзу — близько 28%.Ситуація з Нідерландами особливо тривожна, оскільки їхні підземні сховища традиційно виконують роль буфера для всього північно-західного регіону Європи.За нормальних умов Європа саме зараз мала б починати закупівлі газу на наступну зиму, натомість вона вичерпує останні резерви поточного сезону.