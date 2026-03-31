ГлавнаяНовости
31 марта 2026, 12:45

Запаси газу в Європі впали до критичного рівня

Запаси природного газу в Європі стрімко скорочуються. 

Найгірша ситуація в Нідерландах, де підземні сховища заповнені лише на 5,85% — це найнижчий показник за щонайменше десять років. 

У Німеччині та Франції рівень заповнення становить приблизно 22%, а середній показник по Євросоюзу — близько 28%.

Ситуація з Нідерландами особливо тривожна, оскільки їхні підземні сховища традиційно виконують роль буфера для всього північно-західного регіону Європи. 

За нормальних умов Європа саме зараз мала б починати закупівлі газу на наступну зиму, натомість вона вичерпує останні резерви поточного сезону.
Оцените новость:
  • 0 оценок