У Варшаві пілота гелікоптера швидкої допомоги осліпили лазером

2 июня 2026, 16:15

У п'ятницю ввечері пілот гелікоптера Повітряної швидкої допомоги (LPR) заходив на посадку біля лікарні на вулиці Шасеров, коли невідомий направив у його бік лазерний промінь.

Через це пілот був змушений екстрено перервати посадку. Ситуацію ускладнювало те, що на борту перебував важкопоранений у мототрощі під Седльце пацієнт із численними переломами кінцівок. За деякий час пілоту все ж вдалося успішно приземлитися та передати постраждалого лікарям.Медична служба LPR уже подала офіційну заяву до поліції. Речниця служби Юстина Сохацька нагадала, що наведення лазера на повітряне судно є серйозним кримінальним злочином, який загрожує безпеці екіпажу та пацієнтів.