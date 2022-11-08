Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував $100 000 через UNITED24 на машину швидкої медичної допомоги для українських лікарів.
Американський пілот військових реактивних літаків підтримав збір свого товариша — амбасадора UNITED24, астронавта Скотта Келлі.
8 ноября 2022, 15:15
Командир SpaceX Inspiration4 пожертвував $100 000 для українських лікарів
Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував $100 000 через UNITED24 на машину швидкої медичної допомоги для українських лікарів.
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