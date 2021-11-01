Запуск миссии SpaceX Crew-3 перенесли на 3 ноября

1 ноября 2021, 9:45

Из-за неблагоприятных погодных условий NASA отложило старт третьей миссии SpaceX с экипажем. Первоначально запуск был запланирован на 31 октября в 2:21 по времени Восточного побережья, но теперь его перенесли на 3 ноября в 1:10.

NASA надеется, что этот перенос станет последним для миссии — согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 3 ноября погода будет благоприятной с вероятностью 80 %. Ракета SpaceX Falcon 9 будет запущена с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Прямая трансляция начнётся на несколько часов раньше — 2 ноября в 20:45 (3 ноября в 3:45 МСК).



На корабле Crew Dragon Endurance отправится экипаж в составе командира Раджи Чари (Raja Chari), пилота Тома Маршбёрна (Tom Marshburn), а также астронавтов Кайлы Бэррон (Kayla Barron) и Матиаса Маурера (Matthias Maurer), прибывшего из Германии. До старта они останутся в центре Кеннеди со своими семьями. Стыковка корабля миссии Crew-3 с МКС намечена на 23:00 3 ноября (6:00 4 ноября по Москве). Экипаж пробудет на орбите с научной миссией ориентировочно полгода и вернётся на Землю в апреле.



Пилотируемые запуски SpaceX всё ещё относительно редки. Миссия Crew-1 была запущена в ноябре 2020 года, Crew-2 пришлось ждать своего часа до апреля 2021 года. После гражданской миссии Inspiration4 компания задумалась об увеличении числа кораблей Crew Dragon.

(C) 3dnews.