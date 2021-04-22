SpaceX и NASA отложили на сутки запуск пилотируемой миссии Crew-2 к МКС

22 апреля 2021, 11:45

NASA и SpaceX перенесли отправку астронавтов на МКС на сутки. Об этом сообщается в блоге космического агентства. Причиной стали неблагоприятные погодные условия на маршруте ракеты.

Полёт был запланирован на 22 апреля и должен был пройти из Космического центра Кеннеди во Флориде. Директор центра Боб Кабана (Bob Cabana) отметил, что погода ожидается хорошая, но они переживают из-за сильного ветра и высоких волн. Теперь запуск перенесён на 23 апреля, на 12:49 по московскому времени. В пятницу на орбитальную станцию корабль SpaceX доставит американских астронавтов Шейна Кимброу (Shane Kimbrough) и Меган Макартур (Megan McArthur), а также японца Акихико Хосидэ (Akihiko Hoshide) и француза Тома Песке (Thomas Pesquet).В случае успешного запуска и пристыковки Crew-2 к МКС, на станции одновременно останутся пребывать два американских корабля. Возвращение первого, запущенного в ноябре 2020 года, запланировано на 28 апреля. На нём обратно вернутся четыре астронавта — Шэннон Уокер (Shannon Walker), Майкл Хопкинс (Michael Hopkins), Виктор Гловер (Victor Glover) и Соити Ногучи (Soichi Noguchi).

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