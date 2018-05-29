Новый Game Ready драйвер для закрытого бета-тестирования The Crew 2

29 мая 2018, 11:15

Представляем новый Game Ready драйвер для закрытой бета-версии игры The Crew 2. Он также обеспечивает наилучший игровой процесс в State of Decay 2.

Первое впечатление можно произвести только однажды, и игры – не исключение. NVIDIA прикладывает все усилия для того, чтобы каждая игра производила отличное впечатление в самый первый день знакомства, даже если игра все еще находится в разработке.Сегодняшняя сборка поддержит всех, кто планирует принять участие в закрытом бета-тестировании The Crew 2. Официальный релиз игры запланирован на 29 июня 2018 г.Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления. Инженеры NVIDIA до последней минуты работают над оптимизацией производительности в играх. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.