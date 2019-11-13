Game Ready драйвер для Star Wars Jedi: Fallen Order и не только

13 ноября 2019, 13:45

Доступен новый NVIDIA Game Ready драйвер для игры Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn Entertainment (релиз - 15-го ноября).

Новый драйвер также добавляет поддержку трех новых G-SYNC совместимых мониторов.

С новым драйвером фанаты VR-игр смогут насладиться Stormlands от Insomniac Games, которая, по версии PC Gamer, является, возможно, лучшей VR-игрой 2019 года. Очень важно обеспечить наилучшее качество игры в момент ее выхода, но особенно это важно для VR-проектов, крайне чувствительных к возможным просадкам производительности, которые могут испортить впечатления от погружения в виртуальную реальность.



Программа G-SYNC Compatible расширяет экосистему устройств G-SYNC и позволяет покупателям подобрать дисплей с хорошей переменной частотой обновления (VRR).



Список G-SYNC совместимых дисплеев включает уже почти 60 моделей после добавления мониторов Acer XB273U, Acer XV273U и ASUS VG259Q.



В рамках программы «G-SYNC Compatible» NVIDIA сотрудничает с производителями мониторов, проверяя на совместимость мониторы, поддерживающие технологию Adaptive Sync. Прошедшие проверку мониторы получают статус G-SYNC совместимых. Полный список таких мониторов смотрите здесь.



Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.