Бета-тест кроссплатформенной игры в Apex Legends начнётся 6 октября

2 октября 2020, 10:45

Студия Respawn Entertainment сообщила, что королевская битва Apex Legends получит долгожданный режим кроссплатформенной игры.

Бета-тест новой функции начнётся уже 6 октября вместе с новым ограниченным по времени внутриигровым событием «Переоборудование», которое продлится до 20 октября.

Кроссплатформенный режим был впервые анонсирован ещё в июне и будет поддерживать PlayStation 4, Xbox One и ПК (в Origin). Это означает, что все три группы игроков смогут сразиться бок о бок или друг против друга впервые с момента запуска Apex Legends в феврале 2019 года. Однако пока не будет поддерживаться универсальный прогресс на разных платформах.



«С момента запуска Apex Legends кроссплатформенная игра была одной из наиболее востребованных функций со стороны сообщества: люди хотят иметь возможность играть со своими друзьями на других платформах. Во время бета-тестирования игроки будут иметь полный доступ к функциям кроссплатформенного режима, пока мы собираем данные, обкатываем новшество на большой аудитории и, что наиболее важно, слушаем обратную связь поклонников», — пояснил директор игры Чад Гренье (Chad Grenier).



По словам Respawn, кроссплатформенная игра будет включена по умолчанию, но так, чтобы консольные игроки были объединены в одну группу. Если же владелец приставки захочет объединиться с другом на ПК, он будет переброшен на серверы ПК. Кстати, поддержка Steam будет добавлена до конца года. Respawn настоятельно рекомендует не отключать кроссплатформенную игру, чтобы уменьшить время ожидания в очереди.



Кстати, осенью Apex Legends должна появиться на Nintendo Switch, но пока неизвестно, будет ли Respawn внедрять кроссплатформенный режим и на этой платформе.