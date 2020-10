GeForce NOW: 4 новые игры

8 октября 2020, 9:45

На этой неделе в сервис GeForce NOW добавлены профили для 4 новых игр, включая Spellbreak, новой free-to-play королевской битвы от Proletariat.

В сервис также возвращается Hunt: Showdown. Актуальный список игр GeForce NOW включает более 650 наименований и доступен по ссылке.Мы рады сообщить, что Watch Dogs: Legion, которая стартует 29 октября, будет доступна в сервисе GeForce NOW начиная с первого дня.На этой неделе представлена новая демонстрация для Ghostrunner. Хотя полностью игра станет доступна только 27 октября, новый уровень можно попробовать уже сейчас. Вы можете загрузить его в Steam или начать играть в GeForce NOW.В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры, в том числе с поддержкой технологий RTX и DLSS 2.0, практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android. Также теперь играть в игры GeForce NOW могут и пользователи хромбуков.Cписок новых игр этой недели включает:SpellbreakBlade & SoulDungeon Siege