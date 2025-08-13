Проблеми з виконанням оборонних замовлень на ракети Х-59 у РФ

13 августа 2025, 13:15

ГУР повідомляє, що з 116 підприємств, залучених до виробництва авіаракет Х-59, майже 50 досі не під санкціями.

Однак, навіть за таких умов Росія стикається з проблемами у виконанні державних оборонних замовлень.Основні причини — дефіцит вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків. Не допомагає і "канібалізм" старих систем: Росія активно розбирає та адаптує старі двигуни Р95 і компоненти головок самонаведення.Відомо, що на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) іноді встановлюють макети, адже АРГСН є найдорожчим елементом ракети та головною проблемою для російського виробництва.