13 августа 2025, 13:15

Проблеми з виконанням оборонних замовлень на ракети Х-59 у РФ

ГУР повідомляє, що з 116 підприємств, залучених до виробництва авіаракет Х-59, майже 50 досі не під санкціями.

Однак, навіть за таких умов Росія стикається з проблемами у виконанні державних оборонних замовлень.

Основні причини — дефіцит вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків. Не допомагає і "канібалізм" старих систем: Росія активно розбирає та адаптує старі двигуни Р95 і компоненти головок самонаведення.

Відомо, що на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) іноді встановлюють макети, адже АРГСН є найдорожчим елементом ракети та головною проблемою для російського виробництва.
