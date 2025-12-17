Украинская разведка повысила точность ударов по военным целям в Крыму

17 декабря 2025, 14:15

Это подтверждается объективными данными и ослабляет врага, заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов.



"Если говорить о планах, и вообще анализировать, улучшилась ли работа гур на полуострове, есть ли у нас шансы, чтобы больше российских целей были там уничтожены? Вы можете констатировать, что интенсивность и точность ударов украинских подразделений, подразделений ГУР, в частности по военным целям объектам в Крыму, увеличилась. И это то, что подтверждается объективными показателями фото, видео и фиксации. И вражеская авиация, вражеские средства противовоздушной, противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы — это все сегодня достижимо для Главного управления разведки и будет достижимо в будущем", - сказал он.