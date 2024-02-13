Россия получает Starlink контрабандой, — ГУР

13 февраля 2024, 9:45

«Мы не будем называть конкретные страны, и информация эта требует уточнения, но Starlink в свободной продаже на территории РФ на открытых онлайн-площадках», — сообщил представитель разведки Андрей Юсов.

Если сравнить с прошлым годом, сейчас использование Starlink в российской армии на линии фронта стало действительно более системным и налаженным.Ведется работа по нейтрализации этой угрозы.Ранее Илон Маск опроверг продажу Starlink армии РФ.Ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию, — написал Маск в Х.