Громадяни Латвії закупили й передали дрони для воїнів ГУР

1 ноября 2024, 11:45

Українські розвідники отримали дрони різних типів, придбані на пожертви громадян Латвії.

Благодійний збір ініціював майор Збройних сил Латвії, громадський діяч та волонтер Яніс Слайдіньш ― він привіз та передав дрони для Воєнної розвідки України.

"Звісно, у Латвії дуже багато людей турбуються за Україну. Ми будемо продовжувати допомагати", ― наголосив Слайдіньш.Представник ГУР МОУ Андрій Юсов висловив подяку латвійцям за системну допомогу розвідникам і усім Силам безпеки та оборони України.

"Поки великі міжнародні інституції думають, зважують, вагаються, Латвія — держава, народ і волонтери — невпинно допомагають Україні протягом усього періоду російської агресії. Ми, безумовно, це цінуємо. Українці завжди це пам’ятатимуть", — сказав Юсов.