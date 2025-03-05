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5 марта 2025, 10:15

Сили оборони отримають нові українські дрони-камікадзе NORD, — Міноборони

Вони компактні, маневрові, з удосконаленою системою управління та захистом від РЕБ. Карбонові дрони здатні нести кілька кілограмів бойового навантаження та розвивати швидкість до 150 км/год.


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