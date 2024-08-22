Нідерланди передадуть Україні 51 мобільний радар для виявлення безпілотників

Системи здатні виявляти навіть невеликі дрони та працюють на мобільній платформі, що робить їх важчими для виявлення й нейтралізації.
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