22 августа 2024, 8:15

Нідерланди передадуть Україні 51 мобільний радар для виявлення безпілотників

Системи здатні виявляти навіть невеликі дрони та працюють на мобільній платформі, що робить їх важчими для виявлення й нейтралізації.


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