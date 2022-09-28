Міжмережевий екран Cisco ASA 5508-X with FirePOWER services

28 сентября 2022, 14:15

Функції віддаленого доступу до мереж VPN і розширеної кластеризації, що забезпечує швидкий ⚙ та безпечний доступ і високу надійність систем для безперервності процесів бізнесу.

Функція детального моніторингу та контролю додатків (AVC) підтримує більше 3000 елементів управління, які у випадку ризику, можуть активувати політики виявлення загроз у системі захисту від вторгнень (IPS).

Міжмережевий екран Cisco ASA з системою запобігання вторгнень нового покоління FirePOWER (NGIPS) значно підвищує ефективність захисту від загроз і надає повну контекстуальну інформацію про користувачів, інфраструктурі, додатках і вмісті, що дозволяє вчасно виявляти багатовекторні загрози і автоматизувати процес захисту.

Фільтрація URL-адрес забезпечує комплексне оповіщення і контроль над підозрілим веб-трафіком, а також застосування політик для сотень мільйонів URL-адрес в більш ніж 80 категоріях. Удосконалена система захисту від шкідливого ПЗ забезпечує високу ефективність виявлення вторгнень, низьку вартість володіння і оптимальний рівень захисту, дозволяючи швидко виявляти, аналізувати та запобігати поширення шкідливого ПО і виникаючих загроз, що можуть бути пропущені на інших рівнях захисту.

Управління міжмережевим екраном Cisco ASA з сервісами FirePOWER здійснюється централізовано з консолі управління Cisco FireSIGHT Management Center. Cisco FireSIGHT надає службам безпеки повний контроль всіх дій в мережі. Це поширюється на користувачів, пристрої, обмін даними між віртуальними машинами, уразливості, загрози, клієнтські додатки, файли і веб-сайти. Комплексні коефіцієнти компрометації (IoC) дозволяють зіставити детальну інформацію про події в мережі і на кінцевих пристроях і виявити зараження. Інструменти управління корпоративного класу Cisco допомагають адміністраторам спростити системи, підвищити прозорість мережі і забезпечити повний контроль міжмережевих екранів нового покоління. Крім того, Cisco FireSIGHT Management Center надає відомості про рух шкідливих файлів, що допомагає визначити джерело і масштаб зараження для його швидкого усунення.



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