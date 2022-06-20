20 июня 2022, 10:15

Міжмережевий екран Cisco ASA5525-FPWR-K8

Пропускна спроможність (макс.) - Application Control (AVC) 1,100 Мбит/c
Пропускна спроможність (макс.) - Application Control (AVC) та IPS 650 Мбит/c

Максимальна кількість одночасних сеансів - 500,000

Максимальна кількість нових з'єднань за секунду - 20,000

Підтримувані програми - більше 3000

URL категорії - 80+

Кількість URL-адрес за категоріями - понад 280 мільйонів

Централізоване налаштування, ведення журналу, моніторинг та звітність Multi-device Cisco Security Manager та Cisco Firepower Management Center

On-Device Management ASDM

Stateful inspection throughput (maximum) - 2 Гбит/c

Stateful inspection throughput (multiprotocol) - 1 Гбит/c

Стандарт Triple Data Encryption/ Стандарт Advanced

Encryption(3DES/AES) VPN пропускна здатність 300 Мбит/c
Користувачі / вузли необмежено

Psec site-to-site VPN peers 750

VLAN 200

Security contexts (включено; максимум) 2; 20

Доступність Active/Active та Active/Standby

Слот розширення 1 інтерфейсна карта

SB 2.0 - 2

Вбудовані входи/виходи - 8 GE copper

Розширення введення/виведення - 6 GE copper або 6 GE SFP

Послідовні порти - 1 RJ-45

Пам'ять - 8 ГБ

Flash 8 ГБ

Системна шина Архітектура Multibus

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