Міжмережевий екран Cisco ASA5525-FPWR-K8

Пропускна спроможність (макс.) - Application Control (AVC) 1,100 Мбит/c
Пропускна спроможність (макс.) - Application Control (AVC) та IPS 650 Мбит/c
Максимальна кількість одночасних сеансів - 500,000
Максимальна кількість нових з'єднань за секунду - 20,000
Підтримувані програми - більше 3000
URL категорії - 80+
Кількість URL-адрес за категоріями - понад 280 мільйонів
Централізоване налаштування, ведення журналу, моніторинг та звітність Multi-device Cisco Security Manager та Cisco Firepower Management Center
On-Device Management ASDM
Stateful inspection throughput (maximum) - 2 Гбит/c
Stateful inspection throughput (multiprotocol) - 1 Гбит/c
Стандарт Triple Data Encryption/ Стандарт Advanced
Encryption(3DES/AES) VPN пропускна здатність 300 Мбит/c
Користувачі / вузли необмежено
Psec site-to-site VPN peers 750
VLAN 200
Security contexts (включено; максимум) 2; 20
Доступність Active/Active та Active/Standby
Слот розширення 1 інтерфейсна карта
SB 2.0 - 2
Вбудовані входи/виходи - 8 GE copper
Розширення введення/виведення - 6 GE copper або 6 GE SFP
Послідовні порти - 1 RJ-45
Пам'ять - 8 ГБ
Flash 8 ГБ
Системна шина Архітектура Multibus
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