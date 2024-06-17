Пропускна спроможність імпорту електроенергії досягла граничних значень

17 июня 2024, 16:15

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії оприлюднила сезонний аналітичний документ, в якому зазначається, що наразі пропускна спроможність міждержавних перетинів досягла граничних значень для поточних умов, і розглядаються варіанти її подальшого збільшення.

В звіті зазначають, що національний аналіз України на літо 2024 року демонструє значні ризики для енергетичної системи - щодня система стикається з плановим розвантаженням навантаження як для промислових, так і для побутових споживачів.В березні міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що пропускна спроможність міждержавних перетинів дозволяє Україні експортувати до 550 МВт та імпортувати до 1700 МВт. Однак цієї цифри недостатньо, щоб покрити дефіцит в енергосистемі — Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації.