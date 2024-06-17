Пропускна спроможність імпорту електроенергії досягла граничних значень

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії оприлюднила сезонний аналітичний документ, в якому зазначається, що наразі пропускна спроможність міждержавних перетинів досягла граничних значень для поточних умов, і розглядаються варіанти її подальшого збільшення.
В звіті зазначають, що національний аналіз України на літо 2024 року демонструє значні ризики для енергетичної системи - щодня система стикається з плановим розвантаженням навантаження як для промислових, так і для побутових споживачів.
В березні міністр енергетики України Герман Галущенко повідомляв, що пропускна спроможність міждержавних перетинів дозволяє Україні експортувати до 550 МВт та імпортувати до 1700 МВт. Однак цієї цифри недостатньо, щоб покрити дефіцит в енергосистемі — Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації.