Україна відновлює експорт електроенергії

10 апреля 2023, 8:45

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», - зазначив Герман Галущенко.