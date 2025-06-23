23 июня 2025, 9:15

РФ возобновила масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



По его словам, на сегодняшний день нет угрозы отключения света. Сейчас украинская энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная из-за прошлых атак на энергосистему.



"К сожалению, сейчас атаки возобновились, масштабные атаки были на прошлой неделе, и ежедневные атаки на соответствующее оборудование в прифронтовых регионах", — сказал министр.



Галущенко подчеркнул, что сейчас Украина готовится к зиме: закупает газ для электроэнергии, имеет запасы угля и ядерного топлива.

