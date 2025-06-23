РФ возобновила масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По его словам, на сегодняшний день нет угрозы отключения света. Сейчас украинская энергосистема работает в стабильном режиме, но ситуация сложная из-за прошлых атак на энергосистему.
"К сожалению, сейчас атаки возобновились, масштабные атаки были на прошлой неделе, и ежедневные атаки на соответствующее оборудование в прифронтовых регионах", — сказал министр.
Галущенко подчеркнул, что сейчас Украина готовится к зиме: закупает газ для электроэнергии, имеет запасы угля и ядерного топлива.
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