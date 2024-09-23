Украина ожидает поступления систем Patriot в ближайшее время — Зеленский

23 сентября 2024, 13:45

Президент сегодня провел заседание ставки верховного главнокомандующего.

"Первое — защита энергетики этой зимой. Были все главные представители отрасли. Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко. Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в том числе с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время", — заявил Зеленский.Также на заседании обсуждали производство ракет, дронов и систем РЭБ и ситуацию на фронте.