Як зробити ставку на футбол у букмекерській конторі Паріматч онлайн

22 августа 2022, 16:18

Ставки на футбол — один із найпопулярніших видів онлайн прогнозів у букмекерській конторі Паріматч. Сьогодні прогнози на футбольні матчі перетворилися на популярну розвагу, які знаходяться у вільному доступі всім користувачам БК. Щоб зробити ставку на футбол, гравцям необхідно лише зареєструватися на сайті букмекера, вибрати подію та результат, який, на думку гравця, буде після закінчення матчу або певного його проміжку. Далі залишається лише дочекатися результатів матчу, щоб дізнатися, чи виявився успішним прогноз на гру.

Для кожного гравця-початківця питання як вибирати ставку на футбол, має першорядне значення. Цей вид спорту вважається пріоритетним у багатьох компаніях і БК Паріматч не є винятком. Розібравшись з тим, як зробити ставку на футбол, гравці можуть швидко освоїти алгоритми прогнозів в інших дисциплінах. На сьогодні БК Паріматч пропонує зробити такі ставки на футбол як:

Ординари. Найпростіший різновид ставок на футбол онлайн. Передбачає перемогу однієї з команд-учасниць чи нічию. Користувачеві необхідно вгадати результати матчу і, у разі успіху, забрати виграш, розрахований методом множення ставки на коефіцієнт!

Тотали припускають, що користувач в Паріматч правильно зробить прогнози на кількість голів за весь матч. Тотал може бути як менше, так і більше. Виграш підраховується шляхом множення поставленої суми на коефіцієнт!

Експрес ставки на футболі формуються із групи ординарів. Один невірний прогноз призводить до програшу всього експресу. У разі успіху коефіцієнти всіх вибраних подій перемножуються!

Фори. Цей вид прогнозів варто обирати, якщо гравець готовий вибрати сильного чи слабкого суперника у матчі та різницю у забитих м'ячах. Фора може бути плюсовою, мінусовою або нульовою.

Системи. Комбінуються з експресів із можливістю програшу деяких варіантів. При укладанні закладу необхідно вказати розмірність системи. Виграші розраховуються за кожним експресом і підсумовуються між собою!

Букмекерські ставки на футбол передбачають й інші різновиди, які враховують практично будь-яку ситуацію, яка може виникнути під час матчу. Наприклад, чи потрапить м'яч у штангу, хто розводитиме з центру поля або ким буде забитий перший гол. Однак, щоб виграти таке ексклюзивне парі, буде потрібний солідний досвід у ставках та досконале знання ігрової статистики, що дозволить підстрахувати ризикований прогноз іншими, більш надійними варіантами.