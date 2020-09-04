4 сентября 2020, 14:45

Для получения доступа ко всем функциям, которые предлагают программы Liga Stavok, пользователю нужно ввести логин и пароль, которые он применяет для авторизации на сайте сервиса.

В случае отсутствия зарегистрированного и верифицированного аккаунта, новый участник пари может завести личный кабинет прямо с телефона в приложении, заполнив электронную анкету. После этого, счет нужно привязать к кошельку Первого ЦУПИС и пройти проверку личности в ППС букмекера, предъявив оператору паспорт гражданина России, на которого имя, которого, был открыт счет.

Преимущества приложения БК Лига Ставок

Основное меню приложения для мобильных устройств состоит из 5 отдельных иконок, среди которых:

- 24 Live – меню для ставок на спортивные события, проходящие в данный момент.

- Линия – рынок всех представленных спортивных событий для заключения пари.

- Корзина – здесь отображаются выборы, которые определил для ставок пользователь. Введя желаемую сумму, нужно нажать кнопку «Заключить пари».

- Избранное – раздел, в который пользователь может добавлять нужные чемпионаты или матчи, для удобного и оперативного поиска исходов.

- Кабинет – личный раздел пользователя, где можно изучить историю ставок, посмотреть список не разыгранных пари, ввести или вывести деньги, произвести индивидуальные настройки программы.

Как только, Вы начнете использовать приложение Лига Ставок, то вам сразу же нужно будет обратить внимание на специальное дополнение.

Фирменные приложения для смартфонов и планшетов от БК Liga Stavok отличаются удобным интерфейсом и высокой производительностью. Скачав на мобильное устройство дополнение, участник пари получает полный набор функций для комфортного беттинга. В программах присутствует возможность связи со службой поддержки через специальную форму, которая находится в личном кабинете.

Лига Ставок Lite

Если по каким-либо причинам, пользователь не желает устанавливать программу на свой смартфон, но при этом хочет заключить пари без привязки к компьютеру или ноутбуку, делать это можно с мобильного браузера. Для этого у букмекерской конторы Liga Stavok функционирует мобильная версия сайта, позволяющая выполнять все необходимые операции со стандартных интернет-обозревателей.

Чтобы посетить упрощенную версию, достаточно выполнить следующие действия: задать соответствующий запрос в поисковой строке браузера и открыть первую ссылку, которая автоматически перенаправит пользователя на мобильный ресурс. Как и полная версия сайта, мобильный вариант включает в свой состав все необходимые инструменты, чтобы делать ставки прематч или в режиме live. Пользователь также получает возможность полноценно оперировать своим счетом – снимать или выводить деньги, общаться со службой поддержки, изучать истории заключенных пари и производить индивидуальные настройки игрового аккаунта.