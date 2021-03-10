Как зарегистрироваться и делать ставки в БК Мелбет

10 марта 2021, 16:36

После подтверждения ставки со счета будет списана соответствующая сумма. За сделанными ставками можно следить через раздел «История» в личном кабинете.

Букмекерская контора Мелбет работает по международной лицензии и принимает ставки только в онлайн-режиме. Чтобы выполнить на официальном сайте Мелбет вход, нужно указать логин и пароль, созданный при регистрации.

Официальный сайт букмекерской конторы Мелбет – это одновременно функциональный и очень простой веб-ресурс. На главной странице есть кнопки «Мелбет вход» и «Регистрация», а также ссылки для перехода в ключевые разделы сайта:

«Линия» - список событий по 20+ видам спорта;

«Live» - ставки по ходу матчей с возможностью просмотра трансляций;

«Киберспорт» - отдельный раздел для ставок на Dota 2, Starcraft, World of Tanks и т.п.;

«Fast Games» - домино, баккара и другие быстрые игры производства Мелбет;

«Казино» - слоты, карточные и настольные игры от лучших разработчиков.

Для игры на ставках и в онлайн-казино Мелбет не нужно создавать два аккаунта. Играть можно с помощью одной учетной записи.

Ставки на спорт в БК Мелбет доступны только зарегистрированным и авторизованным пользователям сайта. Букмекер принимает пари в виде ординаров, экспрессов и систем. Заключить пари можно как до начала матча по предматчевой линии, так и в лайв-режиме, когда выбранное событие уже началось. В целом инструкция по размещению ставок в БК Мелбет (Украина) выглядит так.

Зарегистрируйтесь на официальном сайте букмекерской конторы.



1. Пополните счет в личном кабинете с банковской карты, электронного кошелька или через онлайн-банкинг.

2. Выберите в линии или лайв-режиме нужные матчи и добавьте подходящие исходы в купон ставки.

3. Укажите сумму пари и тип ставки.

Мобильное приложение БК Мелбет

Для игроков, предпочитающих ставки со смартфона или планшета, разработано отдельно скачиваемое приложение Мелбет. В мобильном маркете Google Play скачать Мелбет не получится из-за ограничений Google, поэтому программу можно загрузить только с сайта букмекерской конторы. На скачивание и установку apk-файла требуется менее минуты. Готовое к работе приложение займет в памяти смартфона до 100 Мб. Программу для iOS можно скачать с App Store. Вы можете воспользоваться поиском по каталогу приложений или перейти по прямой ссылке с сайта букмекерской конторы.

Как показывают отзывы о Мелбет, это действительно надежный и честный букмекер, который регулярно выплачивает выигрыши на карты и кошельки. Игроки этой букмекерской конторы отмечают большой выбор ставок в линии, объемный лайв-раздел, выгодные коэффициенты и быстрые выплаты. Также в пользу БК Мелбет говорит наличие лицензии на прием ставок международной образца.