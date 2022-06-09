Тотал ранов в бейсболе - тонкости ставок, что учитывают при составлении прогноза

9 июня 2022, 10:15

Тотал ранов в бейсболе – это одно очко, заработанное в команде. Букмекерские конторы активно предлагают ставки по данному виду спорта, поскольку он постепенно набирается популярность среди русскоязычного населения. Зарубежные капперы пользуются этими ставками достаточно давно.

Раном называется ситуация, когда игрок трижды обегает базы и возвращается «домой». Тоталом ранов считается количество добеганий до домашней базы.

Популярностью пользуется общий тотал, поскольку такой расчет произвести гораздо сложнее. А коэффициенты на индивидуальные тоталы небольшие.

Что следует учитывать при составлении прогноза

При составлении прогноза необходимо учитывать множество различных факторов, которые могут повлиять на исход соревнования:

Стадион. Хоум-раны (возвращение «в дом») происходят редко на более маленьких полях.

- Погодные условия. Тотал в бейсболе может снижаться при плохих погодных условиях (ветре, дожде), которые влияют на питчеров, хиттеров и раннеров.

- День серии игр. Последний день считается наименее результативным.

- Питчер. Высокий уровень подающего создает меньше пробежек.

- Хиттер. Количество хитов повышается, если игрок показывает хорошие результаты на домашней базе.

Также учитывается стиль и мастерство спортсменов. Здесь необходимо учитывать сильные и слабые стороны команд. Сделать это можно, проанализировав последние 5-6 встреч и изучив детальную статистику тоталов в бейсболе обеих команд.

Как рассчитать – виды тоталов

Многие беттеры ставят на ТБ, однако такая стратегия снижает коэффициенты, выставляемые букмекерскими конторами. Поэтому рекомендуется ставить на ТМ на весь матч.

Стратегия тоталов в бейсболе основывается на следующих факторах:

- опытные питчеры (лучше в обеих командах);

- большое поле;

- плохая погода;

- последний матч серии.

Беттеры ищут БК с наибольшим коэффициентом. Однако перед этим необходимо выяснить, будут ли дополнительные иннинги. Если да, тогда не следует делать ставку.

Начинающим беттерам рекомендуется ставить на тотал меньше 0.5 в иннинге. Большинство периодов игры завершаются всухую.

Стратегия заключается в следующем: после первого проигрыша следует снова поставить, но уже с «догоном». Однако здесь необходимо правильно рассчитать банк.

Пользуясь различными стратегиями тотала в бейсболе, необходимо помнить, что они являются лишь инструментом, который облегчает прогнозирование. Поражения неизбежны, но умение анализировать и применять на практике эти знания помогут выйти в плюс на дистанции.