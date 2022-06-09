Тотал ранов в бейсболе - тонкости ставок, что учитывают при составлении прогноза

Тотал ранов в бейсболе – это одно очко, заработанное в команде. Букмекерские конторы активно предлагают ставки по данному виду спорта, поскольку он постепенно набирается популярность среди русскоязычного населения. Зарубежные капперы пользуются этими ставками достаточно давно.
Тонкости игры и ставок
Раном называется ситуация, когда игрок трижды обегает базы и возвращается «домой». Тоталом ранов считается количество добеганий до домашней базы.
Популярностью пользуется общий тотал, поскольку такой расчет произвести гораздо сложнее. А коэффициенты на индивидуальные тоталы небольшие.
Что следует учитывать при составлении прогноза
При составлении прогноза необходимо учитывать множество различных факторов, которые могут повлиять на исход соревнования:
Стадион. Хоум-раны (возвращение «в дом») происходят редко на более маленьких полях.
- Погодные условия. Тотал в бейсболе может снижаться при плохих погодных условиях (ветре, дожде), которые влияют на питчеров, хиттеров и раннеров.
- День серии игр. Последний день считается наименее результативным.
- Питчер. Высокий уровень подающего создает меньше пробежек.
- Хиттер. Количество хитов повышается, если игрок показывает хорошие результаты на домашней базе.
Также учитывается стиль и мастерство спортсменов. Здесь необходимо учитывать сильные и слабые стороны команд. Сделать это можно, проанализировав последние 5-6 встреч и изучив детальную статистику тоталов в бейсболе обеих команд.
Как рассчитать – виды тоталов
Многие беттеры ставят на ТБ, однако такая стратегия снижает коэффициенты, выставляемые букмекерскими конторами. Поэтому рекомендуется ставить на ТМ на весь матч.
Стратегия тоталов в бейсболе основывается на следующих факторах:
- опытные питчеры (лучше в обеих командах);
- большое поле;
- плохая погода;
- последний матч серии.
Беттеры ищут БК с наибольшим коэффициентом. Однако перед этим необходимо выяснить, будут ли дополнительные иннинги. Если да, тогда не следует делать ставку.
Начинающим беттерам рекомендуется ставить на тотал меньше 0.5 в иннинге. Большинство периодов игры завершаются всухую.
Стратегия заключается в следующем: после первого проигрыша следует снова поставить, но уже с «догоном». Однако здесь необходимо правильно рассчитать банк.
Пользуясь различными стратегиями тотала в бейсболе, необходимо помнить, что они являются лишь инструментом, который облегчает прогнозирование. Поражения неизбежны, но умение анализировать и применять на практике эти знания помогут выйти в плюс на дистанции.