Ставки на спорт в мобильных приложениях: что нужно знать новичку?

Ежегодно букмекерские приложения становятся все более популярными среди беттеров. С ними любители спортивных состязаний могут сделать ставку из любой точки города, без привязки к компьютеру. К тому же есть возможность отслеживать перемены, происходящие в матчах, в режиме реального времени.

С помощью приложений игроки могут не только делать ставки и следить за течением игр и поединков, но и управлять актуальным балансом. В статье проведено независимое исследование для ставок на спорт от популярных БК. Среди них Parimatch, 1xBet и приложение Мелбет.

Считается топовым оператором ставок для стран СНГ. Среди официальных представителей букмекера можно встретить Конора Мак Грегора (ММА), Майка Тайсона (бокс), известных футболистов и киберспортсменов. Компания работает с 1996 года, но первые онлайн-ставки совершены только в 2017 году. И спустя 2 года БК официально признали лучшей в интернете.

Официальное приложение букмекерской конторы «Париматч» имеет все лицензии для работы. Но так как сайт зарегистрирован в оффшорной зоне, он доступен не во всех государствах. Ставки по ошибочным коэффициентам ведутся с параметром единицы. Проигранные ставки по такому коэффициенту аннулируются. Из минусов только отсутствие поиска по приложению.

Из преимуществ:

частые бонусы на ставки;

ставки, привязанные к спортивным событиям;

возможность проводить все операции из приложения;

мгновенное пополнение счета и вывод с него денег;

отзывчивая служба поддержки.

Букмекерская контора, которая не требует дополнительного представления, ведь о ней с вероятностью 95% слышали даже те, кто никогда не делал ставок. Компания работает с 2007 года и сегодня распространена по 40 странам. Она популярна из-за высоких коэффициентов и значительного списка маркетов, которые ежедневно обновляются. Компания выступает официальным партнером ФК «Барселона»!

Сайт также зарегистрирован в оффшорной зоне, потому может быть недоступен для ряда стран. Также при выводе средств сайт может выдавать ошибку. Скачать букмекерское приложение можно с официального сайта.

Из преимуществ: