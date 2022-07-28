Ставки на спорт в мобильных приложениях: что нужно знать новичку?

Ежегодно букмекерские приложения становятся все более популярными среди беттеров. С ними любители спортивных состязаний могут сделать ставку из любой точки города, без привязки к компьютеру. К тому же есть возможность отслеживать перемены, происходящие в матчах, в режиме реального времени.
С помощью приложений игроки могут не только делать ставки и следить за течением игр и поединков, но и управлять актуальным балансом. В статье проведено независимое исследование для ставок на спорт от популярных БК. Среди них Parimatch, 1xBet и приложение Мелбет.
Parimatch
Считается топовым оператором ставок для стран СНГ. Среди официальных представителей букмекера можно встретить Конора Мак Грегора (ММА), Майка Тайсона (бокс), известных футболистов и киберспортсменов. Компания работает с 1996 года, но первые онлайн-ставки совершены только в 2017 году. И спустя 2 года БК официально признали лучшей в интернете.
Официальное приложение букмекерской конторы «Париматч» имеет все лицензии для работы. Но так как сайт зарегистрирован в оффшорной зоне, он доступен не во всех государствах. Ставки по ошибочным коэффициентам ведутся с параметром единицы. Проигранные ставки по такому коэффициенту аннулируются. Из минусов только отсутствие поиска по приложению.
Из преимуществ:
частые бонусы на ставки;
ставки, привязанные к спортивным событиям;
возможность проводить все операции из приложения;
мгновенное пополнение счета и вывод с него денег;
отзывчивая служба поддержки.
Букмекерская контора, которая не требует дополнительного представления, ведь о ней с вероятностью 95% слышали даже те, кто никогда не делал ставок. Компания работает с 2007 года и сегодня распространена по 40 странам. Она популярна из-за высоких коэффициентов и значительного списка маркетов, которые ежедневно обновляются. Компания выступает официальным партнером ФК «Барселона»!
Сайт также зарегистрирован в оффшорной зоне, потому может быть недоступен для ряда стран. Также при выводе средств сайт может выдавать ошибку. Скачать букмекерское приложение можно с официального сайта.
Из преимуществ:
- прямые эфиры;
- высокие коэффициенты;
- понятный интерфейс.
Melbet
Приложение Мелбет — это упрощенная версия официального сайта БК, которая работает даже на крайне медленном интернет-соединении. Здесь игрок может следить за котировками, управлять личным счетом и смотреть трансляции. Чтобы не пропустить важные матчи или бои, в приложении предусмотрены уведомления об актуальных событиях.
В приложении Melbet на Андроид есть полноценные 3D матчи с актуальной информацией, что позволяет следить за ходом игр. Корзина со ставками подстраивается под нужды беттора: котируется по параметрам, событиям и ставкам.
Из преимуществ:
- простая навигация по приложению;
- лайв-статистика матчей;
- линии с самыми актуальными спортивными событиями;
- возможность персонализации приложения под себя.
Мобильные приложения букмекерских контор давно опередили по популярности оффлайн-аналоги. Ведь делать ставки значительно удобнее и быстрее, держа в руках смартфон, чем сидя в темном посещении и ожидая результата матча.