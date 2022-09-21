Parimatch - кращий ігровий проект, співпраця з зірками спорту та благодійність

21 сентября 2022, 13:45

Особливості роботи компанії Parimatch у 2022 році. Розвиток ігрового проекту, рекламування принципів відповідальної гри, співпраця з Усиком та Parimatch Foundation.

Співпраця компанії Parimatch Україна із зірками світового спорту

Паріматч, відома компанія на ринку беттінгу України, також надає свої послуги на територіях інших держав. Після 24 лютого 2022 року компанія припинила роботу з двома великими проектами – Росії та Білорусі. Для компанії дуже важливою є національна ідея. Тісна співпраця можлива лише з тими зірками світового футболу, хокею, баскетболу, які всебічно підтримують боротьбу за незалежність нашого народу. Відомий боксер Олександр Усик не просто амбасадор компанії Parimatch, який допомагає просувати політику відповідальної гри. Він також і зразок справжнього патріота, тому команда компанії готова співпрацювати з ним у різних галузях.

Розуміючи, що саме слова легендарного боксера можуть викликати довіру, Паріматч запропонував йому пропагувати правила відповідальної гри. Інформаційна кампанія стала масштабною і основні правила вдалося донести до всіх клієнтів майданчика. Гравці прислухалися до таких порад, як:

грай лише для задоволення;

роби паузи;

встановіть особистий грошовий ліміт на гру!

Ставши амбасадором чесної гри, Олександр Усик зробив величезний внесок у вирішення проблеми з лудоманією та залежністю від гри на ставках. Компанія Паріматч не планує зупинятися на досягнутому результаті і готова й надалі працювати у цьому напрямі.

Насамперед команда Паріматч відгукується на запити першої необхідності. Вже з початку війни деякі великі міста країни опинилися у самому центрі бойових дій. Порятунок поранених воїнів ЗСУ та мирних жителів іноді безпосередньо залежить від того, коли люди отримають кваліфіковану медичну допомогу. Тому благодійний фонд Parimatch Foundation приєднався до міжнародного благодійного проекту Ukraine Hospitals Appeal. У діяльності організації особливо було виділено розділ “Подаруй медичне обладнання”.

Поштовхом для початку роботи у цьому напрямку став запит від організації Ініціативне покоління на придбання машин швидкої допомоги. Призначено одну з них для жителів Миколаївської області, де з першого дня війни тривають кровопролитні бої і ні на день не припиняються обстріли мирних громадян. Однак лише Миколаївською областю справа не обмежилася. На черзі опинилась Чернігівщина. Надійшов запит ще на кілька карет, призначених для найбільш тривожних регіонів. Йдеться про автомобілі, які обладнані таким чином, щоб невідкладна допомога була надана у повному обсязі ще до того, як постраждалий буде доставлений до лікувального закладу.