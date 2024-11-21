У США ігрову залежність визначають за низкою медичних критеріїв

21 ноября 2024, 10:15

Згідно з дослідженням Центру відповідальної гри (RGC) за підтримки Slots City, якщо у гравця збігаються принаймні 4 з 9 ознак, це може свідчити про залежність.



Серед них: постійне бажання грати, необхідність підвищувати ставки, роздратування при спробах обмежити гру, невдалі спроби контролювати себе, надмірне захоплення грою, пригнічений стан, прагнення відігратися, приховування залученості до гри та негативний вплив на стосунки й кар’єру.