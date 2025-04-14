У Франції кожен гравець онлайн-казино має бути зареєстрований

14 апреля 2025, 19:15

Крім цього, оператори зобов’язані відраховувати частку від загальної суми ставок на фінансування досліджень залежності від азартних ігор.

Про це йдеться у дослідженні Центру відповідальної гри, що реалізується за підтримки Slots City, який системно аналізує європейські практики регулювання азарту.Механізм спрямований на боротьбу з шахрайством і, водночас, дозволяє ефективно виявляти ризикову поведінку гравців — зокрема, неповнолітніх або надмірно активних користувачів. А фінансування моніторингового центру дозволяє посилити наукову базу у протидії лудоманії.