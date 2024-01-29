Різноманіття гральних автоматів: рейтинг за жанрами

29 января 2024, 10:05

У портфоліо будь-якого хорошого онлайн казино гемблерам доступні тисячі різних азартних ігор та ігрових автоматів різноманітних тематик. У цій статті ми детально розберемо різновиди слот-машин казино, розповімо про їхні особливості та основні характеристики.

У цьому огляді ми розглянемо різні жанри азартних ігор (ігрових автоматів) і складемо рейтинг найкращих ігрових автоматів в Україні 2024 року, з огляду на їхні особливості та рівень популярності серед любителів азартних розваг.

Останніми роками 3D-слоти набирають обертів через ті емоції та реалістичний досвід, який вони приносять. На ринку з'являються нові бренди, які конкурують один з одним за титул найкращого провайдера 3D-слотів, наприклад, Endorphina, Pragmatic Play і деякі інші. Грати в ці азартні ігри та автомати можна як на гроші, так і в безкоштовному режимі.

Одним із найкращих залишається BetSoft. Цей розробник створює так звані кінематографічні слоти, які дають змогу гравцям повністю зануритися в гру. Кожна гра – це не просто натискання на кнопку, а унікальна історія. Спершу гравець дивиться інтро, з якого стає зрозумілим сюжет. Потім гравець починає грати, і гра схожа на розгадування загадки. Численні бонуси, анімація і музика тримають рівень залученості дуже високим.

Топ найкращих ігрових автоматів в Україні в категорії 3D очолює апарат Toy Machine від Dream Tech від провайдера Dream Tech. Слот характеризується високим RTP, який дорівнює 97.3%, середнім рівнем волатильності. Якщо говорити про бонусні опції, то тут реалізована механіка Лавина, є символи Wild, Scatter.

Як окремий різновид класичних слотів можна виділити азартні ігри та слот автомати фруктової тематики. Сам термін походить від британського Fruit machine, який відноситься до 3-барабанних автоматів із символами фруктів і дуже простими правилами: потрібно зібрати виграшну комбінацію на єдиній лінії виплат. Цей тип гри особливо підійде новачкам.

Як приклад можна навести гру Wild Fruit Jam розробника Belatra Games.

Класичні слоти – це данина ігровим автоматам на зорі свого існування. Оскільки багато гравців ностальгують за автоматами, де потрібно було просто смикнути за важіль і чекати заповітної комбінації, виробники сучасних онлайн-слотів продовжують випускати подібні ігри в онлайн-форматі. Звичайно, залежно від гри, кількість барабанів, ліній виплат та інших параметрів може відрізнятися, але загальна тематика, фруктові символи й атмосфера ретро-казино зберігаються.

У більшості класичних слотів 3 барабани, менша, порівняно з відеослотами, кількість ліній виплат і простіші бонусні раунди.

Egypt Classic від Pragmatic Play, Classic 243 розробника Rabcat, 777 Classic компанії Retro Gaming – найбільш затребувані слоти описуваної категорії.

Наразі відеослоти категорії Книги – це найпопулярніший різновид азартних ігор в онлайн казино. Кожна людина може знайти слот із тематикою, яка їй близька. Це може бути історія Стародавнього Єгипту або Греції, детективні історії Шерлока Холмса, пригоди чарівника з країни Оз. Зазвичай у цьому різновиді слотів 5 барабанів і до кількох сотень ліній виплат, а графіка і звукові ефекти роблять процес гри набагато якіснішим.

Особливою популярністю серед слотів цієї категорії користується ігровий автомат Book of Oz, розроблений студією Triple Edge Studios.

Прогресивні слоти – це мережа азартних ігор і слот-машин, у яких поєднано джекпот. Щоразу, коли хто-небудь грає в гру з прогресивним джекпотом, загальна його сума зростає доти, доки джекпот не виграє один щасливчик. Відповідно, розмір джекпоту залежатиме від того, скільки людей пограють у гру.

Як приклад слота з розіграшем джекпоту можна навести апарат Joker's Jewels від топової студії Pragmatic Play.