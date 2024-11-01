Домашній інтернет від Vodafone тепер можна оплатити за допомогою нацкешбеку

1 ноября 2024, 16:45

Телеком-оператори Vega та ФРІНЕТ, які входять до групи компаній Vodafone Україна, долучилися до державної програми «Національний кешбек «Зроблено в Україні»» у Дія.

Ця програма, ініційована державою, дозволяє українцям отримувати 10% від суми, витраченої на товари та послуги українського виробництва. Тепер клієнти компаній можуть розрахуватися за інтернет та інші операторські сервіси коштами з карти кешбеку.Користувачі домашнього інтернету Gigabit by Vega, Vodafone Gigabit Net Vega, та «О3» не лише зможуть заощадити кошти завдяки державній програмі, а й підтримати українських виробників. Послуги фіксованого зв’язку від Vodafone надаються за сучасною енергоефективною технологією GPON тому домашній інтернет працює навіть коли в будинку немає світла.Сплатити за послуги можна через особисті кабінети або через платіжні термінали просто застосовуючи карту «Національний кешбек» як звичайну банківську карту.