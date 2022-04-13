Українські мобільні оператори посилюють співпрацю з європейськими колегами

13 апреля 2022, 15:45

Київстар, Водафон-Україна та lifecell разом з європейськими мобільними операторами озвучили Спільну заяву про забезпечення зв’язку для українських біженців у країнах Європейського союзу.

Її оголошення відбулося під егідою та за підтримки Європейської Комісії та Європейського парламенту, а також за сприяння регуляторів – європейського BEREC та українського НКЕК.

Загалом до заяви вже приєдналося 27 телекомунікаційних компанії України та Європи, серед яких Deutsche Telekom, Orange, Play, Telefónica, Vodafone та багато інших.

Протягом останніх двох місяців Київстар, Vodafone і lifecell запропонували низку пільг у роумінгу та інших спеціальних пропозицій абонентам, які змушені були залишити Україну через війну. А європейські оператори – більш вигідні умови для дзвінків в Україну та багато іншого.

Спільна заява мобільних операторів відображає прагнення підтримати та посилити вже реалізовані зусилля національних та європейських операторів для підтримки понад 4,2 млн українців у Європі.

Реалізувати, зберігати та вдосконалювати такі умови для абонентів у роумінгу неможливо без тимчасового перегляду умов взаємовигідної співпраці між операторами, на що і спрямовано відповідну Спільну заяву. Ці процеси почалися одразу ж після початку наступу рф. А зараз, завдяки залученню представників Європейського парламенту, Єврокомісії, національного регулятора НКЕК, ДССЗІ та профільних органів європейської спільноти – будуть більш систематичними та швидкими.

Також, заощаджені завдяки перегляду умов співпраці кошти, українські оператори зможуть направити на найнагальніші напрямки роботи – відновлення пошкодженої через бойові дії інфраструктури та підтримку своїх клієнтів додатковими послугами.