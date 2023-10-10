10 октября 2023, 10:45

Українські мобільні оператори не готові до тривалих блекаутів, — НКЕК

Позапланові випробування показали, що деякі найбільші оператори мобільного зв'язку не готові до 3-денного блекауту в плані забезпечення зв'язком об'єктів критичної інфраструктури.

Їм наказано усунути недоліки у 20-денний термін.


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