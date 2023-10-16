У разі блекауту інтернет буде лише у третини користувачів

16 октября 2023, 11:15

У разі блекауту лише 37% абонентів матимуть підключення до інтернету, — повідомляють в Мінцифри.



Це середній показник по Україні серед користувачів, які мають зʼєднання на базі PON (стійке до знеструмлень). У Київській, Рівненській, Тернопільській областях та у Львові він становить 60%, а у самому Києві лише 9% — це критична ситуація. Все через застарілі технології у столиці.



На прохання міністерства деякі оператори вже планують оновлення і активно приймають заявки.